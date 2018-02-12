Західні експерти прокоментували видворення Саакашвілі з України

Для цілої низки оглядачів обставини видворення Саакашвілі стали свідченням того, що Україна по суті не змінилась за багато років.

Саакашвілі не герой, але його видворення з України є поганим вирішенням ситуації. Про це у "Твіттері" заявив колишній заступник помічника глави Пентагону з питань України і Євразії в адміністрації Барака Обами, а нині директор аналітичного Центру Байдена при Пенсильванському університеті Майкл Карпентер.

Читайте такожСаакашвілі вже перебуває на території ПольщіСьогодні стало відомо спочатку про затримання Саакашвілі українськими силовиками, а пізніше про його видворення з України.

Тривалий час в інформаційному просторі домінували спекуляції, що Саакашвілі може буде депортовано до Грузії, де його заочно засдужено до 3 років тюремного ув'язнення за звинуваченням у зловживанні службовими повноваженнями. Саме варіант випровадження Саакашвілі до Грузії і коментував Карпентер, передає Голос Америки.

"Погано для України і ще гірше для Грузії. Застосування закону через низькі політичні мотиви може і мати ауру законності, але є поганим рішенням з точки зору політики. Саакашвілі не герой, але це погане вирішення ситуації", - написав у мікроблозі з цього приводу Карпентер.

Як виявилось, екс-президента Грузії відправили до Польщі.

Несхвально про видворення Саакашвілі відгукнувся і колишній міністр закордонних справ Швеції, радник Порошенка, Карл Більдт. "Позбавлення Саакашвілі його єдиного громадянства є очевидним порушенням його прав людини. Примусова департація лише погіршує ситуацію", - написав у "Твіттері" Карл Більдт.

Depriving Saakashvili of his only citizenship was a clear violation of his human rights. Forcible deporting him makes things even worse. https://t.co/fARZbsX381 — Carl Bildt (@carlbildt) February 12, 2018

Сам Саакашвілі телефоном з Варшави так описав обставини свого затримання та видворення з України. «В кафе увірвались, посадили в бус. Вони намагались закрити мені очі, зав'язати руки. Посадили у машину, яка довго кружляла по Києву. Висадили в "Борисполі", потім підігнали літак, скрутили руки та грубо посадили на нього», - повідомляє Facebook політика.

Одразу ж після новин про прибуття Саакашвілі до Польщі Якуб Парусінський з англомовного видання Kyiv Post поспішив влаштувати у "Твіттері" опитування, яку посаду екс-президенту Грузії буде запропоновано офіційною Варшавою.

Між тим для цілої низки оглядачів обставини видворення Саакашвілі стали свідченням того, що Україна по суті не змінилась за багато років.

"Бійка між Порошенком та Саакашвілі нагадує мені бійку Ющенка з Тимошенко у дні після Помаранчевої революції - обидва випадки викликали сумну думку, що на фундаментальному рівні політика в Україні мало змінилась", - пише у мікроблозі Ден Пелещук, журналіст низки англомовних видань, який працює в Україні.

"Жодна зі сторін цього конфлікту не має поваги до закону", - написав про ситуацію навколо Саакашвілі оглядач-міжнародник Леонід Рагозін.