ЗМІ стало відомо, як Саакашвілі вивезли з аеропорту "Бориспіль"

18:09, 12 лютого 2018
Політика
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Міхеїл Саакашвілі / REUTERS

Опального політика вивезли із аеропорту "Бориспіль" чартерним літаком, який близько 17.45 мав приземлитися в аеропорту  ім. Ф.Шопена у Варшаві. Про це повідомляють джерела "Української правди".

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Речник ДПСУ Слободян нагадав, що 22 вересня 2017 року Мостиський суд Львівської області визнав Саакашвілі винним у незаконному перетині кордону України, 3 січня поточного року Окружний адмінсуд Києва відмовив йому у позовних вимогах до Державної міграційної служби у визнанні його біженцем, 6 лютого Окружний адмінсуд Києва повторно не задовольнив скаргу Саакашвілі на рішення міграційної служби.

"Відповідно до наведених вище судових рішень дана особа перебувала на території України незаконно, а тому з дотриманням усіх юридичних формальностей була повернута до країни, звідки прибула, порушуючи вітчизняне законодавство", - додав Слободян.

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