Порошенко: Саакашвілі могли б депортувати, але я б цього не хотів

Саакашвілі можуть депортувати з України, однак Порошенко запевняє, що не хотів би, щоб його висилали.

Президент Петро Порошенко заявляє, що екс-президента Грузії, лідера партії «Рух нових сил» Міхеїла Саакашвілі можна депортувати, але це справа міграційної і прикордонної служб, на які він як глава держави «не хоче впливати».

Читайте такожОчевидець розповів, як Саакашвілі волочили сходами, а він нестямно кричавПро це він заявив у інтерв’ю австрійському виданню Profil, оприлюдненому 12 лютого, напередодні затримання Саакашвілі в Україні.

«Пан Саакашвілі не є українським громадянином. Він також не український політик, адже за нашим законодавством політикою можуть займатися лише українські громадяни. Він порушив українське законодавство. Він засуджений у Грузії», - заявив він.

«Не президент має вирішувати, що з ним станеться. Він міг би бути депортований, не дивлячись на те, що я цього б зовсім не хотів. Але це справа Державної міграційної служби та прикордонних органів. Я не хочу на них впливати», - додав глава держави.