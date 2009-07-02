Яценюк розгледів підготовку витонченої фальсифікації виборів

Народний депутат України, лідер «Фронту змін” Арсеній ЯЦЕНЮК вважає зміни до закону про вибори Президента України «продовженням конституційного перевороту в Україні».

Як передає кореспондент УНІАН, про це А.ЯЦЕНЮК сказав сьогодні на прес-конференції.

«Конституційна хунта активно прискорила процес захоплення влади в Україні», - сказав А.ЯЦЕНЮК.

Він підкреслив, що запропоновані зміни до закону про вибори Президента є «продовженням конституційного перевороту в державі».

Як пояснив А.ЯЦЕНЮК, авторами законопроекту є ті самі народні депутати, котрі, за його інформацією, працювали над проектом змін до Конституції. А.ЯЦЕНЮК зазначив, що нинішня ініціатива є «неприкритою формою дуже витонченої фальсифікації виборів». На його думку, вже можна не йти і не голосувати, тому що результати виборів уже встановлені.

А.ЯЦЕНЮК пояснив свою позицію наступним чином – ініційованими змінами передбачається, що пріоритетне право пропонувати представників до виборчих комісій отримують депутатські фракції, представлені у парламенті. Натомість представники кандидатів у Президенти будуть становити меншість у виборчих комісіях усіх рівнів і не зможуть впливати на роботу цих комісій. А за таких умов, зважаючи на визначальну роль виборчих комісій при встановленні результатів голосування, а також при вирішенні інших питань, що виникають в ході виборів Президента, контроль з боку одного з кандидатів на пост глави держави перетворює виборчий процес на формальність.

А.ЯЦЕНЮК вважає, що більшість членів виборчих комісій будуть призначені нинішньою коаліцією і представлятимуть інтереси кандидата в Президенти Юлії ТИМОШЕНКО.

Крім цього, за словами лідера “Фронту змін”, проектом закону пропонується виключити Верховний суд із процесу оскарження результатів волевиявлення громадян та наділити Центральну виборчу комісію правом знімати кандидатів з виборів на власний розсуд. При цьому, зауважив він, оскарження рішень виборчих комісій ускладнена до такої міри, що їх практично неможливо оскаржити.

З огляду на викладене А.ЯЦЕНЮК вважає, що автори законопроекту намагаються фактично встановити обрання Президента в парламенті, але іншим шляхом – шляхом контролю парламентських фракцій над виборчими комісіями.

На думку А.ЯЦЕНЮКА, якщо закон вступить в силу, то глава держави буде не всенародно обраний, а призначений.

А.ЯЦЕНЮК переконаний, що подібні зміни до закону про вибори Президента України являються антиконституційними і не демократичними. Він повідомив, що до кінця тижня звернеться до Ради Європи та ОБСЄ з приводу цих змін, щоб запобігти їх прийняттю. Він також зазначив, що в разі затвердження законопроекту Верховною Радою, обов’язково звернеться до Конституційного Суду з відповідним поданням.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня ВР прийняла в першому читанні законопроект “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо виборів Президента України».

Законопроектом, зокрема, передбачається змінити порядок формування окружних і дільничних виборчих комісій, зменшити строки виборчого процесу із 120 до 90 днів, удосконалити порядок оскарження рішень суб’єктів виборчого процесу.

Також пропонується ліквідувати інститут відкріпних посвідчень та підписних листів на підтримку кандидата на пост Президента України.