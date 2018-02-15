Турчинов пояснив, на виконання якого плану Москви Янукович написав листа Путіну (відео)

Турчинов заявив, що в планах Москви було спровокувати збройний конфлікт у Криму, взяти під контроль південь, схід і Київ, повернути Януковича на посаду президента і відновити контроль над Україною.

Колегія суддів Оболонського райсуду Києва на засіданні з розгляду справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича розпочала допит свідка сторони обвинувачення - секретаря Ради національної безпеки та оборони Олександра Турчинова.

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Як передає кореспондент УНІАН, Турчинов заявив, що у планах Москви було спровокувати збройний конфлікт у Криму, а потім, користуючись безвладдям в Україні та сепаратистькими рухами, взяти під контроль південь та схід країни, а також Київ, повернути Януковича на посаду президента й відновити контроль над Україною.

За словами Турчинова, саме для виконання такого плану Янукович написав листа до президента РФ Володимира Путіна з проханням ввести війська в Україну.

Турчинов на момент анексії Росією Криму та після втечі Януковича з України був обраний на посаду голови Верховної Ради виконував обовязки президента України.