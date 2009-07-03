Литвин: я був би радий, якби відбулися дострокові вибори

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що сьогоднішні події у парламенті свідчать про намагання деяких сил реалізувати сценарій щодо подальшої дестабілізації ситуації в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на брифінгу.

«Все те, що відбувається сьогодні, свідчить про те, що є намагання реалізувати різного роду сценарії розвитку подій в Україні. Розробники й ініціатори цього сценарію знаходяться поза межами Верховної Ради або у Верховну Раду не приходять», - сказав він.

В.ЛИТВИН зауважив, що, незважаючи на відсутність законопроекту, ініційованого фракцією Партії регіонів, щодо підвищення соціальних стандартів, ця політична сила продовжує наполягати на його розгляді без будь-яких пояснень щодо джерел надходження коштів. «Є намагання довести ситуацію до абсурду», - сказав він.

При цьому, за словами голови ВР, метою є в одних - уникнення відповідальності, а в інших - на руїнах прийти до влади.

В.ЛИТВИН не виключив, що однією з цілей вчинення таких дій є проведення дострокових парламентських виборів.

Водночас він відмовився назвати конкретні прізвища тих, хто розробляє такий сценарій. «Розробляють ті, хто робить відповідні заяви», - сказав В.ЛИТВИН.

Голова парламенту зауважив, що він в принципі готовий до таких виборів.

«Я вам скажу, що в принципі я був би радий, якби відбулися дострокові вибори», - сказав він.

При цьому, додав В.ЛИТВИН, усім політичним силам треба сісти за один стіл і викласти своє бачення щодо цих процесів, зокрема, як забезпечити це на законодавчому рівні.