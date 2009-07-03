Ющенко хоче змінити правила гри навколо ПДВ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує подати на розгляд Верховної Ради України законопроект щодо обов’язкового повернення ПДВ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні у Сімферополі на нараді з питань розвитку Криму.

За словами В.ЮЩЕНКА, 15 мільярдів невідкомпенсованого ПДВ є найбільшою сумою за всі роки незалежності. “Це пряма іммобілізація обігових коштів з балансів суб’єктів господарювання. Я сьогодні працюю над спеціальним указом Президента, я хочу подати в український парламент спеціальний закон про безумовне повернення ПДВ”, - наголосив він.

Як сказав Президент, його законопроект має здійснити серйозну ревізію у правилах гри і не допускати колізій з неповерненням ПДВ, які є сьогодні.

Також він розкритикував політику уряду щодо стягнення податків наперед. “Я не можу сказати, що політика стягнення податків наперед є адекватною до сьогоднішніх умов ведення бізнесу”, - сказав В.ЮЩЕНКО, додавши, що сьогодні усі уряди світу навпаки намагаються зменшити податкове навантаження.

На думку В.ЮЩЕНКА, стягнення податку наперед є “колосальним гальмом” розвитку української економіки. Тому він висловився за необхідність внесення відповідних змін до бюджету, які б виправили цю ситуацію.