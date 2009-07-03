Нафтогаз пояснює нардепам, що без грошей для НАК пенсії не підняти

НАК «Нафтогаз України» стурбована блокуванням роботи Верховної Ради, оскільки це унеможливлює розгляд законопроекту про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" (щодо компенсації НАК "Нафтогаз України") № 4720 від 24 червня 2009 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі НАК.

У повідомленні сказано, що даний законопроект передбачає для зниження щорічних витрат на обслуговування кредитних коштів спростити порядок збільшення статутного фонду «Нафтогазу України» й придбання акцій цієї компанії в обмін на державні облігації.

По-друге, зазначений законопроект дозволяє компанії отримати в необхідному обсязі з Держбюджету компенсацію різниці між цінами закупівлі імпортованого природного газу та його реалізації на виробництво теплової енергії, що споживається населенням.

Компанія розуміє, що вимоги щодо підвищення мінімальних зарплат і пенсій для громадян України є досить переконливим аргументом. Водночас НАК «Нафтогаз України», як найбільша бюджетоутворююча компанія в державі, цілком усвідомлює, яку відповідальність несе перед усіма громадянами України, незалежно від їхніх електоральних переваг.

«Але якщо Верховна Рада не розгляне законопроект, який повинен стабілізувати фінансову ситуацію в НАК «Нафтогаз України», компанія не зможе гарантувати надходження коштів у тому обсязі, який буде необхідний для виплати підвищених мінімальних зарплат і пенсій», - наголошується в повідомленні.

«Нафтогаз України» звертається до представників усіх фракцій українського парламенту з вимогою захистити національні інтереси країни та її громадян шляхом поновлення конструктивної роботи Верховної Ради й розгляду та ухвалення життєво необхідних для України нормативних актів.

Як повідомлялося, сьогодні, 3 липня, фракція Партії регіонів заблокувала президію й трибуну ВР, вимагаючи ухвалення на цьому позачерговому засіданні ВР закону про підвищення зарплат і пенсій для найбідніших громадян. У зв`язку з цим ВР сьогодні розглянула лише одне питання - позбавила повноважень народного депутата від БЮТ Віктора ЛОЗІНСЬКОГО, проти якого було порушено кримінальну справу.

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» – найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають понад 97% газу й нафти в країні.

НАК «Нафтогаз України» займається розробкою родовищ, видобутком нафти й газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.