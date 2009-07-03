Азаров прогнозує, що ВВП України впаде на 23-24%

Падіння ВВП України за підсумками 2009 року може становити 23-24%.

Як передає кореспондент УНІАН, такий прогноз озвучив народний депутат України Микола АЗАРОВ на прес-конференції в п`ятницю.

Кажучи про темпи падіння ВВП в першому кварталі цього року, М.АЗАРОВ сказав: «реальне падіння ВВП було більшим, ніж обнародувана Держкомстатом цифра, реальне падіння становить близько 23%». Обгрунтовуючи свій прогноз, депутат відзначив, що цього року очікується менший врожай, ніж торік, крім того, в Україні спостерігаються значні темпи падіння промвиробництва на рівні 30-32%. Упродовж року, а саме в третьому кварталі, М.АЗАРОВ прогнозує ще більше падіння ВВП.

За прогнозами депутата, в 2010 році спостерігатиметься стагнація економіки України і за підсумками року зростання ВВП прогнозується на рівні 0%.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держкомстату, падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в першому кварталі 2009 року становило 20,3%.

Раніше Президент України Віктор ЮЩЕНКО називав прогноз падіння ВВП України в січні-березні 2009 року на рівні 20-23%.

На початку червня ц.р. Рахункова палата України обнародувала свій прогноз падіння ВВП в першому кварталі – 21,2%.

Держбюджет 2009 р. розрахований, виходячи з таких прогнозних макропоказників на 2009 рік: зростання ВВП – 0,4%, номінальний ВВП – 1,062 трлн. грн., інфляція – 9,5%, індекс цін виробників – 12%.