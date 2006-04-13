Віктор Янукович прибуває до Луганська

Завтра о 15-й годині до Луганська прилітає лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ.

Про це УНІАН повідомив члена політради Луганської обласної організації Партії регіонів Володимир ІВАНОВ.

За його словами, В.ЯНУКОВИЧ має намір зустрітися з активом партії та депутатським корпусом області, а також взяти участь у мітингу на Театральній площі Луганська, який розпочнеться о 17.30.

До речі, завтра о 12-й годині відбудеться перше засідання сесії Луганської обласної ради п’ятого скликання, до якої пройшло 100 представників Партії регіонів. Попередньо “регіонали” сьогодні вже збиралися і ухвалили рішення про те, що будуть рекомендувати на посаду голови обласної ради Валерія ГОЛЕНКА, який був заступником Віктора ТИХОНОВА.

Всього до Луганської обласної ради обрано 120 депутатів.