У нардепів останній робочий тиждень перед літніми канікулами

Цей тиждень – останній робочий для депутатів ВР перед тривалими літніми канікулами. Чи буде він результативним, має вирішитися на сьогоднішній погоджувальній раді голів комітетів і фракцій.

Нагадаємо, минулого тижня, два позачергові засідання парламенту були малопродуктивними – регіонали блокували трибуну. Вони вимагали в першу чергу проголосувати за їхній проект - підвищення мінімальної зарплати в Україні. Коаліція – проти. Там кажуть - це передвиборчий піар Януковича, а в бюджеті – немає необхідних 37 мільярдів гривень. Водночас розгляд інших двох питань: зняття депутатської недоторканності і звільнення та призначення керівників міністерств і відомств заблокували регіонали. Ставити на обговорення недоторканність та кадри – спікер відмовився.

ICTV