Ющенко запросив Далю Грібаускайте до України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запросив новообраного Президента Литви Далю ГРІБАУСКАЙТЕ здійснити перший закордонний візит до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час двосторонньої зустрічі з новообраним Президентом Литви в ході робочого візиту до цієї країни.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що між Україною та Литвою є особливі відносини, які мають глибоке коріння.

В.ЮЩЕНКО привітав Президента Литви та весь литовський народ із 1000-річчям Литви. Він зазначив, що Україна та Литва мають “дорожню карту” відносин на 2009-2010 роки, метою якої є подальший розвиток двосторонніх відносин.

Також Президент України запросив новообраного Президента Литви здійснити свій перший закордонний візит до України.

У свою чергу Д.ГРІБАУСКАЙТЕ відповіла, що наразі не може обіцяти цього, однак намагатиметься робити можливе для цього.

Як повідомляв УНІАН, вибори Президента Литви пройшли 17 травня. Д.ГРІБАУСКАЙТЕ набрала майже 70% голосів виборців.