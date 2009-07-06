Азаров зрозумів, чому МВФ любить Тимошенко більше, ніж Януковича

Господарі Міжнародного валютного фонду надають Україні фінансову допомогу напередодні виборів з метою сприяння утриманню при владі нинішньої політичної команди.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив заступник голови парламентської фракції Партії регіонів Микола АЗАРОВ.

Він прокоментував ухвалення МВФ позитивних рішень про виділення Україні кредитів у великих розмірах, хоча за відомим принципом діяльності цієї міжнародної фінансової установи, фонд не виділяє кошти країнам напередодні та у період проведення виборів.

“Тут, вочевидь, присутній політичний фактор. Ми співпрацювали з Міжнародним валютним фондом багаторазово. І у період виборчих кампаній МВФ нам заявляв: шановні панове, у вас триває виборча кампанія, поки вона не завершиться, МВФ ніяких рішень приймати не буде”, - пояснив М.АЗАРОВ.

За його словами, нині співпраця України і МВФ грунтується на інших принципах.

“Вони (представники МВФ – УНІАН) вимагають від уряду змінити бюджет. А уряд уперто його не змінює. І все одно транші виділяються. МВФ вимагає навести елементарний порядок у “Нафтогазі”. А уряд продовжує той безлад. Водночас рішення про виділення траншів ухвалюються”, - наголосив М.АЗАРОВ.

На його думку, можна зробити висновок, що “Міжнародний валютний фонд і його реальні господарі керуються політичний фактором”.

“Вочевидь, на перший план вийшли не питання фінансової стабільності, економічної кризи, а питання політичні – утримання при владі тієї команди, яка прийшла абсолютно незаконно на початку 2005 року до влади”, - вважає М.АЗАРОВ.

Довідка УНІАН. МВФ у листопаді 2008 року схвалив для України дворічну програму на загальну суму 16,4 млрд. дол. і надав перший транш кредиту в 4,5 млрд. дол.

12 травня в Україну надійшло 2,8 млрд. дол. другого траншу кредиту МВФ.

Частина другого траншу в розмірі 1,5 млрд. дол. направлена безпосередньо до Державного бюджету України для фінансування зовнішніх боргових зобов`язань уряду.

Планується, що третій транш має скласти 3,2 млрд. дол., четвертий - 3,8 млрд. дол.

Кошти кредиту планується надавати щоквартальними траншами після перегляду і коригування програми співпраці.