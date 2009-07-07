Засідання Верховної Ради сьогодні не буде

Засідання Верховної Ради України сьогодні не проводитиметься.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив в інтерв’ю журналістам перший заступник голови фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він підкреслив, що сьогодні і «за ніч» експерти підготують пропозиції щодо джерел фінансування запропонованих Партією регіонів підвищених соціальних стандартів.

«Ми поставили завдання, щоб наші спеціалісти за ніч відпрацювали законопроект, де були б відображення джерела фінансування підвищеного мінімального прожиткового мінімуму, мінімальної зарплати та пенсій», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

Він також повідомив, що завтра засідання парламенту розпочнеться із проведення Погоджувальної ради.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні пленарне засідання Верховної Ради України не було відкрито через блокування членами фракції Партії регіонів трибуну та президію.

Водночас на засіданні Погоджувальної ради не було досягнуто домовленостей щодо виходу із ситуації.

Учора, 6 липня, О.ЄФРЕМОВ заявив, що “регіонали” блокуватимуть роботу Верховної Ради, якщо сьогодні не буде розглянуто законопроект про підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.