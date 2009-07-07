У сесійному залі ВР залишалися двоє бютівців і двоє регіоналів

Члени фракції Партії регіонів розблокували трибуну та президію парламенту. Майже всі народні депутати залишили сесійну залу.

Як передає кореспондент УНІАН, станом на 18.05 в залі перебувають лише чотири народні депутати – Андрій КОЖЕМ’ЯКІН, Павло КОСТЕНКО (фракція БЮТ), Андрій КЛЮЄВ і Нестор ШУФРИЧ із фракції Партії регіонів.

В сесійній залі залишилися плакати, які “регіонали” розвішували зранку, коли почали блокувати роботу ВР.

Як повідомляв УНІАН, депутати від Партії регіонів сьогодні вранці заблокували трибуну та президію Верховної Ради.

На трибуні було розміщено плакат з написом: «Алкоголіків і націоналістів – у відставку!». Позаду президії – плакат: «Партія регіонів захистить соціальні гарантії людей», а в урядовій ложі - «Міністри почекають, спочатку допоможіть людям».

“Регіонали” вимагали розглянути законопроект про підвищення рівня мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.