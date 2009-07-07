Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що центром політичного діалогу має бути парламент.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради України, таку думку В.ЛИТВИН висловив сьогодні на зустрічі з Федеральним президентом Австрії Хайнцем ФІШЕРОМ, який перебуває в Україні з візитом.

На початку зустрічі керівник українського парламенту наголосив, що сьогодні, коли мова йде про двосторонні відносини між Україною і Австрією, є всі підстави говорити про їх підтримку в парламенті.

В.ЛИТВИН відзначив особливо приязне ставлення до Австрії з боку Верховної Ради України, «попри особливу поляризацію українського парламенту напередодні президентських виборів». У цьому контексті він висловився за необхідність постійного діалогу між усіма учасниками політичного процесу в Україні і за те, що «осердя цього діалогу має бути в парламенті».

У свою чергу, Федеральний президент Австрії підкреслив, що відносини між Україною і Австрією розвиваються дуже добре, мають під собою стабільну солідну основу, «незважаючи на те, є чи немає виборчої компанії». «Ці відносини розвиваються інтенсивно, на користь двох країн, і це я хотів продемонструвати своїм візитом», - сказав Х.ФІШЕР.

Президент Австрії принагідно нагадав, що має солідний досвід парламентської роботи, адже багато років працював парламентарієм, був віце-спікером і спікером парламенту. Сторони висловилися за активізацію і поглиблення парламентської складової двосторонніх відносин.

Учасники зустрічі обговорили поточну економічну ситуацію в обох країнах та висловили своє бачення щодо шляхів подолання наслідків фінансово-економічної кризи.