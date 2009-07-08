Тимошенко таки переконала МВФ, що вона перемагає інфляцію?

Міжнародний валютний фонд (МВФ) може переглянути прогноз інфляції на 2009 рік до рівня 10-13%.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на прес-конференції прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

«У листі намірів, який ми зараз погоджуємо з МВФ, інфляція буде переглянута в бік зменшення щодо тих прогнозів, які МВФ давав на початку року. Той прогноз, який зараз ставиться, буде 10-13%», – сказала прем`єр-міністр.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, інфляція за результатами першого півріччя показує, що прогнози МВФ, які ставилися на початок цього року, були більш песимістичними, «ніж результат, який ми зараз досягаємо».

Як повідомляв УНІАН, Міжнародний валютний фонд у квітні ц.р. погіршив прогнозні показники щодо спаду ВВП для України на 2009 рік з 6% до 8% і поліпшив прогноз щодо інфляції з 17% до 16,8%. У той же час прогноз стосовно ВВП на 2010 рік МВФ поліпшив до плюс 1%, прогноз щодо інфляції – до 10%.

За даними Держкомстату, інфляція в Україні в червні ц.р. склала 1,1%, з початку року – 8,6%. Інфляція в січні-червні 2009 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року склала 17,6%, червень до червня – 15%.

Інфляція в Україні за підсумками 2008 року склала 22,3% (грудень 2008 року до грудня 2007 року).