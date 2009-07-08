Тимошенко залишила без крісла ще одного заступника Вінського

Кабінет міністрів сьогодні на засіданні звільнив Ігоря УРБАНСЬКОГО з посади заступника міністра транспорту і зв`язку і призначив замість нього Петра КРАВЧУКА.

Про це УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів.

Співрозмовник агентства уточнив, що П.КРАВЧУКА призначено на посаду заступника міністра транспорту – голови Державної адміністрації автотранспорту.