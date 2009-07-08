Тимошенко залишила без крісла ще одного заступника Вінського
22:59, 08 липня 2009Політика
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Замість Урбанського буде Кравчук
Кабінет міністрів сьогодні на засіданні звільнив Ігоря УРБАНСЬКОГО з посади заступника міністра транспорту і зв`язку і призначив замість нього Петра КРАВЧУКА.
Про це УНІАН повідомило джерело в Кабінеті міністрів.
Співрозмовник агентства уточнив, що П.КРАВЧУКА призначено на посаду заступника міністра транспорту – голови Державної адміністрації автотранспорту.
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