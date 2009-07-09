Конфлікт у БЮТ: Турчинов і Кожем'якін ополчилися проти Буряка?

Частина депутатів від БЮТ вимагають відправити у відставку свого однопартійця — главу Податкової Сергія Буряка. Тепер його доля в руках Юлії Тимошенко.

Сьогодні відбудеться засідання фракції БЮТ. Одне з головних питань, винесених на обговорення, — діяльність Сергія Буряка на посту голови Державної податкової адміністрації. За інформацією газети "Дело"пропозиція заслуховувати звіт Буряка належить першому заступникові лідера фракції БЮТ в парламенті Андрію Кожем`якіну і першому віце-прем`єрові Олександру Турчинову. Ще на засіданні фракції в середу Кожем`якін розкритикував роботу свого колеги на посту Податкової і висловився за його звільнення. «Ми швидко знайдемо, ким його замінити», — процитував Кожем`якіна депутат, присутній на засіданні фракції в середу. За словами джерела, доля Буряка вирішена — за підсумками сьогоднішнього засідання більшість депутатів від БЮТ мають намір надіслати лист прем`єр-міністрові, в якому зажадають звільнити його з поста глави ДПАУ.

У розмові з кореспондентом Андрій Кожем`якін відмовився називати причини, з яких Сергія Буряка слід відправити у відставку. Разом з тим він назвав інший привід, з якого Буряка викликали на засідання фракції. «У керівників місцевих партійних осередків є питання до голів обласних податкових, щоб вони «не наїжджали», не сіяли деструкцію. Потрібно порадитися з Буряком, як це краще зробити», — відзначив Кожем`якін.

У народних депутатів від БЮТ накопичилася безліч питань до свого колеги. Серед основних — чому глава ДПАУ ігнорує їх побажання по кадрових перестановках в центральному апараті свого відомства і на місцях.

«Буряк звільнив начальників Закарпатської і Одеської податкових міліцій, хоча взагалі не повинен був туди лізти. Тепер на місцях залишилися одні «регіонали», — пояснює співбесідник «Дела». — Друга частина претензій «бютівців» стосується того відшкодування ПДВ «не тим підприємствам».

Проте запланований на сьогодні розбір польотів, швидше за все, проводиться для галочки. Адже більшість депутатів вже ухвалили рішення — вони мають намір підписати лист до Юлії Тимошенко з рекомендацією усунути колегу від керівництва Податкової. «Можливо, кілька депутатів утримаються від голосування. Але навряд чи багато хто підтримуватиме Буряка, інакше це означатиме підписання собі ж вироку», — міркує один з нардепів.

В той же час бізнесмени з БЮТ все ж таки готові відкрито стати на захист глави ДПАУ. «Нехай Буряк далі працює, я на фракції його підтримаю», — завірив Євген Сігал, який контролює компанію «Агромарс» (ТМ «Гаврилівські курчата»). Власник «Укравто» Таріел Васадзе, який також мітить в міністри транспорту і зв`язку, теж не збирається вимагати відставки глави ДПАУ. «Що, Буряк погано працює? Я не бачу у нього проблем», — упевнений Васадзе. У такій ситуації останнє слово за прем`єром Юлією Тимошенко.