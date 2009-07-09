СБУ трусить Держкомзем на предмет корупції
15:12, 09 липня 2009Політика
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Було декілька звернень нардепів...
|Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам на початку прямої телефонної лінії в Кабінеті міністрів повідомив голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.
«СБУ проводить перевірку в структурах Держкомзему. Було декілька звернень народних депутатів, створено спеціальну групу, яка працює разом з Генпрокуратурою. Витребувані в даний час документи, в тому числі щодо діяльності керівництва цього комітету. І саме головне - ми зараз проводимо роботу зі свідками», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
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