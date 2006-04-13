Перша сесія нової Київради може відбутися 14 квітня

Київська міська територіальна виборча комісія призначила на завтра позачергове засідання щодо розгляду судових ухвал по забезпеченню позовів суб’єктів виборчого процесу по місцевих виборах у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на черговому засіданні КМТВК.

Як повідомила на засіданні голова комісії Галина БІЛИК, до комісії сьогодні надійшло дві ухвали районних судів столиці про провадження адміністративних позовів від кандидата на посаду Київського міського голови Олександра ОМЕЛЬЧЕНКА та народного депутата України, який балотувався на виборах до Київради Євгена КОРНІЙЧУКА. Обидві ухвали забороняють проведення сесії Київради, яку призначено згідно з постановою КМТВК на 14 квітня на 14.00. Обидві ухвали, як зазначалося на засіданні тервиборчкому, набирають чинності за два дні.

Крім того, до КМТВК надійшла скарга від кандидата на посаду мера столиці Миколи ГРАБАРА щодо скасування постанови КМТВК про результати виборів мера та визнання їх недійсними, а також про те, щоб не проводити завтра сесію Київради. Як зазначив секретар тервиборчкому Юрій ЛОЗОВСЬКИЙ, ця заява, згідно з законодавством, розглядається протягом 5 днів.

В комісії була висловлена пропозиція відкласти прийняття рішення щодо проведення першої сесії Київради на завтра на 12.00. Очікується, що на ранок надійдуть якісь результати щодо розгляду справ по цих провадженнях, на основі цього комісія і прийматиме рішення. Тобто остаточне рішення про проведення чи непроведення сесії Київради нового скликання тервиборчком прийматиме безпосередньо перед її початком.