Лідери фракцій не змогли домовитися

Лідери фракцій під час Погоджувальної ради не змогли дійти згоди щодо відновлення роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам з посиланням на голову Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА повідомила його прес-секретар Ольга ЧОРНА.

За її словами, під час Погоджувальної ради В.ЛИТВИН пропонував відкрити сьогодні пленарне засідання.

Згідно з його пропозицією, першим питанням мали бути оголошені депутатські запити, другим – заяви та виступи від фракцій, третім – ухвалення постанови щодо проведення наступного тижня пленарних засідань ВР, четвертим – голосування щодо законопроекту про підвищення соціальних стандартів і п’ятим – ухвалення закону щодо скасування депутатської недоторканності.

Водночас, представники фракції Партії регіонів знову вимагали гарантій позитивного голосування за законопроект про підвищення соціальних стандартів. За словами О.ЧОРНОЇ, ні голова ВР, ні коаліція не можуть дати таких гарантій.

Крім того, під час Погоджувальної ради представники фракції Партії регіонів запропонували відкрити сьогоднішнє пленарне засідання і одразу ж закрити сесію, однак В.ЛИТВИН та коаліція висловили єдину позицію, що так вчинити не можна, оскільки не будуть вирішені всі важливі питання.