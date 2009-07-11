Голова Представництва Єврокомісії в Україні Жозе Мануель Пінту ТЕЙШЕЙРА вважає, що Португалія не заперечувала б проти членства України в Європейському Союзі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на зустрічі з бізнесменами в донецькій філії Європейської Бізнес Асоціації.

Ж.ТЕЙШЕЙРА відзначив, що в Євросоюзі є країни, які розташовані ближче до України, і через історичні причини «краще Україну розуміють, поділяють її проблеми». Також, за його словами, є й інші країни, «наприклад, моя країна (Португалія - УНІАН), на іншому кінці Європи, яка дізналася про Україну лише 10 років тому, коли до неї приїхали близько 100 тисяч українців, щоб там працювати і жити».

На думку Ж.ТЕЙШЕЙРИ, португальці дуже прихильно ставляться сьогодні до українців. «Ми традиційно дуже добре приймаємо гостей, а українці законослухняні, працьовиті, хочуть кращого життя, що є природним. І я думаю, що Португалія не заперечувала б проти членства України в Євросоюзі», - сказав голова Представництва Єврокомісії.

Ж.ТЕЙШЕЙРА також наголосив, що «в Євросоюзі немає того, що називають сферою впливу». «У багатьох людей є відчуття, що є низка країн, які хочуть втягнути в свою сферу впливу якомога більше країн. Такого в Євросоюзі немає. Спочатку потрібно виконати договір, а відтак уже говорити про вступ до Євросоюзу», - сказав Ж.ТЕЙШЕЙРА.