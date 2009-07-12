Гриценко не виключає, що Лозінському «дали втекти»

Народний депутат України Анатолій ГРИЦЕНКО (фракція НУ-НС) не виключає, що колишньому депутату від БЮТ Віктору ЛОЗІНСЬКОМУ «дали змогу втекти» люди з вищих ешелонів влади.

Про це він заявив в ефірі програми "Шустер-Live" на ТРК «Україна».

За словами А.ГРИЦЕНКА, В.ЛОЗІНСЬКОМУ «дали можливість втекти уже не кіровоградські чиновники, а київські». «Я не здивуюся, якщо давали втекти, і ми згодом про це дізнаємось, і люди, які сидять в уряді, в керівництві СБУ, МВС і прокуратурі», - сказав А.ГРИЦЕНКО.

Як сказав депутат, ситуація, коли «Президент країни розводить руками, мовляв, треба якось затримати В.ЛОЗІНСЬКОГО» - «це повна імпотенція влади».

За його словами, коли «влада хоче тримати когось під контролем, вона не дивиться на закон – вона прослуховує, слідкує, а тут згадали про процедуру і дали можливість втекти людині, яка б мала сісти пожиттєво».

На думку А.ГРИЦЕНКА, необхідно «вести мову про відповідальність вищих посадових осіб». За його словами, Президент України Віктор ЮЩЕНКО мав би ініціювати відставку голови СБУ, міністра внутрішніх справ.

«Голови б полетіли з СБУ, з МВС, і з прокуратури за такі речі, і ніяким законом би не прикрилися», - додав він.

Як заявив А.ГРИЦЕНКО, сьогодні розшук В.ЛОЗІНСЬКОГО за межами України не ведеться. «За інформацією, яка у мене є, його ніде за межами України не шукають», - сказав він.