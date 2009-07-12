Литвин: мені посада спікера не пече

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає, що наступного тижня не буде ухвалено проект Закону «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України», автором якого він є.

Про це спікер сказав в інтерв’ю на телеканалі ICTV.

За його словами, “закон про вибори не буде ухвалений”. Він додав, що тому вніс законопроект, яким передбачається тільки внесення змін по закону про вибори Президента України в частині скорочення виборчої кампанії зі 120 до 90 днів.

В.ЛИТВИН висловив переконання, що даний закон в разі його ухвалення у парламенті Президент підпише.

Керівник парламенту вважає, що після ухвалення даного рішення можна буде в ВР доопрацювати зміни, які стосуються виборів Президента.

В.ЛИТВИН наголосив, що “сьогодні є намагання накинути рейдерські схеми на цей закон для того, щоб за допомогою різних норм і положень забезпечити переваги одному або декільком кандидатам”.

Говорячи про свою пропозицію щодо проведення дострокових парламентських виборів, В.ЛИТВИН зазначив, що це питання було поставлено і з метою “перевірити і показати справжні наміри та дії тих людей, які кричать, що всіх треба погнати на вибори, а самі вони абсолютно цього не хочуть”.

Він додав, що “є такі моменти, коли на хвилю треба пускати зустрічну хвилю”.

“Оцю хвилю і запущено. Нехай тепер думають над своїми аргументами”, - зауважив В.ЛИТВИН.

Відповідаючи на запитання, чи підтримає фракція Блоку Литвина рішення щодо дострокових парламентських виборів, оскільки в такому випадку він втратить посаду спікера, В.ЛИТВИН відповів: “Ви знаєте, мені посада спікера не пече”.

“Саме через це я маю мужність і силу волі говорити про те, що далі спокійно дивитися, як влада демонструє свої дії як похоронна команда, не можна, бо це аморально і нечесно”, - підсумував він.