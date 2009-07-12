Литвин планує потрапити до другого туру, і не тільки

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не відмовлятиметься від участі в президентській кампанії.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВІ.

Відповідаючи на запитання: « Ви допускаєте ситуацію, при якій Ви відмовляєтесь від участі в президентських виборах?», В.ЛИТВИН заявив: «Сьогодні не допускаю».

В той же час він дав зрозуміти, що не тільки планує потрапити до другого туру на виборах президента, але й перемогти.