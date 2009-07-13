БЮТ і ПР зацікавлені, щоб парламент не працював?

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що фракції БЮТ і Партії регіонів зацікавлені в тому, щоб парламент не працював.

Про це він заявив в ефірі телеканалу ТВІ.

За його словами, «сьогодні є дуже велика зацікавленість великих гравців, щоб Верховна Рада взагалі не працювала».

В.ЛИТВИН стверджує, що фракції Партії регіонів не потрібна працююча Верховна Рада України, оскільки «вони не хочуть, щоб там виступали, говорили і агітували за інших кандидатів».

Він підкреслив, що «у них інформаційний простір повністю контролюється і вони знайдуть для себе інші можливості».

В.ЛИТВИН зазначив, що і фракція БЮТ зацікавлена в тому, щоб парламент не працював, оскільки тоді «уряд регулюватиме свої дії постановами Кабінету міністрів України» і пояснюватиме це відсутністю можливості ухвалення необхідних законів парламентом.

Він запевнив, що коли не буде Верховної Ради, то не «буде і країни».

Ще однією причиною блокування роботи парламенту В.ЛИТВИН вважає небажання голосувати за внесення змін до Конституції України в частині скасування депутатської недоторканності.