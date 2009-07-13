Ющенко звільнив Гелетея - ЗМІ
Завтра УДОУ мають представити наступника
|Валерій Гелетей
Валерій Гелетей був однією з найбільш наближених до екс-глави СП Віктора Балоги людиною, і після відходу з посади останнього і призначення Ульянченко було зрозуміло, що незабаром його теж замінять, відзначає газета. Уродженець Закарпатської області, Валерій Вікторович зробив запаморочливу кар`єру: пропрацювавши 18 років на різних посадах в МВС, в жовтні 2006 року був призначений керівником Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів СП, а в травні 2007-го — начальником УДОУ (охорона вищих посадовців). У 41 рік став наймолодшим в Україні генерал-полковником. Про нове місце служби не говорить, мовляв, спочатку — у відпустку.
Завтра особовому складу УДОУ мають представити його наступника — генерала Олександра Бірсана. Його добре знають у силових і правоохоронних структурах. Він працював в УДОУ, керував «Альфою» Служби безпеки і Головним управлінням «А» СБУ.