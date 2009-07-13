Ющенко вже підшукав місце для Єханурова

Колишній міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ може обійняти посаду першого заступника глави Секретаріату Президента України.

Про це пише газета «КоммерсантЪ Украина » (№115), посилаючись на джерела.

За словами джерел видання, розробка нової структури Секретаріату почалася в червні. "Віра УЛЬЯНЧЕНКО доручила Руслану ДЕМЧЕНКУ (керівникові офісу Президента) скласти нову схему з урахуванням змін у керівництві Секретаріату", – розповів на умовах анонімності один із співробітників СП. Слід зазначити, пише газета, що після призначення 19 травня В.УЛЬЯНЧЕНКО керівником Секретаріату було звільнено заступника глави СП, куратора юридичного напряму і спецслужб Ігор ПУКШИН, а куратором інформаційного напряму замість Андрія КИСЛИНСЬКОГО призначено Валентину РУДЕНКО. Таким чином, основні зміни стосуються вищезазначених напрямів роботи.

У Секретаріаті більше не буде заступника, який одночасно займається силовиками і судовою системою. Юридичні служби Секретаріату Президента вже перейшли під управління заступника глави СП Марини СТАВНІЙЧУК, яка раніше відповідала лише за зв`язки з Центрвиборчкомом і Конституційним Судом. Розробники нової схеми намагалися зменшити вплив юристів, яких вважають "людьми ПУКШИНА". Зокрема, службу представництва інтересів Президента в судах, яку очолював колишній співробітник компанії "Пукшин і партнери" Руслан КИРИЛЮК, об`єднали із службою з питань взаємодії СП з КС, і, видно, статус Р.КИРИЛЮКА буде понижено, відзначає видання.

Посада "силового" заступника глави СП із статусом спецпредставника Президента в СБУ залишається вакантною. Джерела «Коммерсанта» стверджують, що основним кандидатом на цю посаду є генерал-полковник СБУ Петро ШАТКОВСЬКИЙ, який раніше працював заступником голови СБУ (2000-2003 роки), в.о. голови СБУ (2003) і заступником секретаря РНБО (2003-2004 роки). «Об`ективка» ШАТКОВСЬКОГО зараз на розгляді в Секретаріаті, але остаточне рішення за Президентом», - сказав співрозмовник газети.

Коментуючи розділення "силового" й юридичного блоків СП, І.ПУКШИН відзначив, що ефективність нової схеми залежатиме перш за все від "уміння кураторів напрямів одержувати і якісно аналізувати неофіційну інформацію, яка не з`являлася в ЗМІ і невідома широкій громадськості, але становить цінність для глави держави". При цьому, на його думку, "новим керівникам знадобиться один-два, а то й три місяці, аби «ввійти в тему», вникнути у всі нюанси ввіреного напряму".

Інформаційний блок СП розділили на дві частини. Лариса МУДРАК залишилася керівником служби інформполітики, а прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА, у якої раніше не було в підпорядкуванні співробітників, стала куратором прес-служби, виведеної з підпорядкування Л.МУДРАК. "У 2006 році була вимога (тодішнього глави СП) Віктора БАЛОГИ: прес-секретаря брали на посаду «голови яка говорить», без повноважень. Тепер, після відставки БАЛОГИ, ВАННИКОВА захотіла змінити ситуацію, що склалася. А враховуючи її дружбу з Валентиною РУДЕНКО і Русланом ДЕМЧЕНКОМ, внести ці корективи в структуру було нескладно", - пояснив співрозмовник «Коммерсанта».

Остаточного розподілу обов`язків між Л.МУДРАК і І.ВАННИКОВОЮ поки що не відбулося – джерела газети відзначають, що апаратна боротьба триває. Співробітники профільних підрозділів СП критикують нову схему, нагадуючи про відсутність досвіду роботи на керівних постах у І.ВАННИКОВОЇ, а також відзначаючи, що дві складові інформаційного напряму не мають спільного керівництва і навіть не будуть підпорядковані одному заступникові. "Через це двовладдя в останні тижні вже почалося певне «просідання» в інформполітиці Президента: ми в Секретаріаті знаємо про деякі важливі зустрічі Президента, зокрема, в рамках візиту місії МВФ, а журналістам про це забули повідомити", – поділився один із співробітників СП. "Варіант, за якого цей розподіл буде виправдано, якщо прес-секретар одержить в управління лише технічні служби, що забезпечують спілкування Президента із ЗМІ, зокрема, акредитацію. Інакше мені логіка не зовсім зрозуміла", сказав колишній керівник служби інформполітики СП (у 2006 році) Олександр СЕМИРЯДЧЕНКО.

Згідно з новою структурою, суттєво зменшено повноваження першого заступника глави Секретаріату Олександра ШЛАПАКА - він більше не займається роботою решти заступників, а займається лише економічними питаннями. Втім, співробітники СП стверджують, що де-факто цей порядок існує вже декілька місяців – після призначення В.УЛЬЯНЧЕНКО главою Секретаріату, пише газета.

Як відзначає «Коммерсант», найбільш несподіваною стала поява другої посади першого заступника глави СП. Він займатиметься роботою служби з внутрішньополітичних питань і регіонального розвитку. Джерела стверджують, що цю посаду обійме колишній міністр оборони Ю.ЄХАНУРОВ. Швидше за все, разом з ним на роботу до СП перейдуть його колишні заступники на посаді глави Міноборони – Ігор МОНТРЕЗОР і Надія ДЄЄВА.

Як повідомляв УНІАН, 10 липня глава держави Віктор ЮЩЕНКО затвердив нову структуру Секретаріату Президента.