Курс долара в обмінниках Києва

Сьогодні українські банки купують американську валюту в середньому по 7,70 грн./дол., продають – по 7,76 грн./дол. Курс купівлі/продажу наявного долара не змінився, порівняно з 12 липня. Про це повідомляє Finance.ua.

Пропозиції комерційних банків щодо купівлі долара коливаються в межах 7,63-7,72 грн./дол., з продажу – 7,74-7,79 грн./дол.

Сьогодні середній курс купівлі євро в українських банках не змінився, порівняно з 12 липня, і становить 10,70 грн./євро, продажу – дещо підвищився - до 10,89 грн./євро. Пропозиції банків щодо купівлі євро коливаються в межах 10,60-10,78 грн./євро, з продажу – в межах 10,80-11,00 грн./євро.

Курс купівлі наявного рубля у комбанках сьогодні знизився на 3,3%, порівняно з 12 липня, і становить у середньому 0,2275 грн./рубль, продажу – підвищився на 0,9% - до 0,2463 грн./рубль. Пропозиції банків щодо купівлі російської валюти коливаються в межах 0,185-0,235 грн./рубль, з продажу – 0,239-0,27 грн./рубль.

Столичні комерційні банки купують долари в середньому по 7,70 грн./дол., продають – по 7,76 грн./дол., курс не змінився відучора.

Середній курс купівлі євро в київських банках становить 10,72 грн./євро, що на 0,6% дешевше порівняно з 12 липня, продажу – 10,88 грн./євро, на 0,4% дорожче.

Курс купівлі російського рубля в київських банках знизився на 5%, порівняно з 12 липня, і становить у середньому 0,2268 грн./рубль, продажу – підвищився на 2,8% - до 0,2492 грн./рубль.

Курси валют, встановлені на сьогодні в банках Києва:

«Хрещатик»: долар США – 7,65/7,75 грн., євро – 10,60/10,85 грн., рубль – 0,21/0,25 грн.;

«Райффайзен Банк Аваль»: долар США – 7,65/7,78 грн., євро – 10,40/11,10 грн., рубль – 0,23/0,26 грн.;

«Укрексімбанк»: долар США – 7,70/7,75 грн., євро – 10,75/10,87 грн., рубль – 0,233/0,249 грн.

Офіційний курс НБУ на сьогодні, 13 липня, становить: гривні до долара США – 7,6244, до євро – 10,598678, до російського рубля – 0,238.