Тимошенко з Нафтогазом сперечається через церкву?

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО обіцяє встановити тарифи на комунальні послуги для релігійних організацій на рівні тарифів для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час засідання Ради церков України.

«Це основне питання для церков і культових споруд, і це саме те, що ми робитимемо і доведемо до кінця», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

У той же час, за її словами, навколо тарифів для церков і релігійних організацій тривають суперечки у зв`язку з тим, що НАК «Нафтогаз України» може недоотримати плату за природний газ.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила про наміри уряду спростити систему митного оформлення богословської і релігійної літератури, що надходить в Україну.

«Ми також маємо намір вирішити питання щодо системи оподаткування, особливо богословської літератури, яка перетинає кордон України», - зазначила глава уряду.

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