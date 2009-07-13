Тимошенко вигнала двох заступників голови Держказначейства

Кабінет Міністрів розпорядженням від 8 липня 2009 р. №763 звільнив Олександра ДАНЕВИЧА з посади першого заступника голови Державного казначейства України у зв`язку з недобросовісним виконанням своїх обов`язків – порушенням Присяги державного службовця (п. 6 ч. І ст. 30 Закону України “Про державну службу”). Текст документа розміщений на сайті уряду.

Крім того, розпорядженням від 8 липня 2009 р. №764-р звільнено Олену ЧЕЧУЛІНУ з посади заступника голови Державного казначейства України у зв`язку з недобросовісним виконанням своїх обов`язків – порушенням Присяги державного службовця (п. 6 ч. І ст. 30 Закону України “Про державну службу”).

Нагадаємо, О.ДАНЕВИЧ і О.ЧЕЧУЛІНА були призначені на посади у січні 2006 р.