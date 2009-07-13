Завтра - позачергове засідання ВР

Позачергове засідання Верховної Ради України розпочнеться завтра о 16.00.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

За його словами, засідання відбудеться за ініціативи фракції БЮТ, і відповідна кількість підписів депутатів цієї фракції передана до апарату парламенту.

За словами М.ТОМЕНКА, зараз проводиться дискусія щодо порядку денного завтрашнього засідання. Зокрема, зауважив він, коаліція зацікавлена у тому, аби засідання відбулося, і пропонуватиме завтра обмежитися трьома питаннями. «Існує теоретична можливість, що завтра ми розглянемо три законопроекти», - сказав він.

Зокрема, зазначив М.ТОМЕНКО, це стосується законопроекту щодо фінансування міст до Євро-2012, законопроекту щодо рекапіталізації банків і змін до закону про вибори Президента.

При цьому, за словами заступника голови ВР, не виключено, що Верховна Рада скоротить зі 120 до 90 днів термін виборчої президентської кампанії, а інші норми закону про вибори Президента будуть перенесені для обговорення на вересень, на наступну сесію.

При цьому, додав М.ТОМЕНКО, коаліція не наполягатиме на розгляді кадрових питань, аби знову робота ВР не була заблокована. Так само коаліція очікує, що фракція Партії регіонів не наполягатиме на розгляді законопроекту щодо підвищення соціальних стандартів.

«У такому випадку можна прогнозувати, що засідання відбудеться. А тоді відбудеться закриття сесії», - сказав він.

Водночас М.ТОМЕНКО зауважив, що фракція БЮТ ухвалила рішення не йти на парламентські канікули і працювати у комітетах.

«І як тільки ми вважатимемо, що для Української держави є потреба в роботі парламенту, ми будемо ініціювати проведення позачергового засідання», - сказав він.