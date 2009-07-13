Тимошенко вже готова йти на поступки регіоналам

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО закликає Партію регіонів розблокувати роботу Верховної Ради й провести у вівторок пленарне засідання, присвячене винятково розгляду архіважливих для країни антикризових законопроектів, які регулюють питання рекапіталізації банків та успішного проведення в Україні Євро-2012.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні у зв’язках із засобами масової інформації Секретаріату Кабінету міністрів.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, перший антикризовий законопроект про рекапіталізацію сприятиме подальшій стабілізації банківської системи, а головне - надійно захистить депозити громадян, а тим, хто вже має з ними проблеми – дозволить повернути свої гроші.

Другий антикризовий законопроект, присвячений Євро-2012, не лише фінансово забезпечить проведення в Україні Чемпіонату Європи з футболу, але й матиме колосальний антикризовий ефект, оскільки передбачає суттєві інвестиції в інфраструктурні проекти, підкреслила прем’єр.

Ю.ТИМОШЕНКО також пропонує невідкладно ухвалити в другому читанні закон про вибори Президента, оскільки у виборчу кампанію Україна має увійти із законодавчою базою, яка унеможливить фальсифікації, гарантує чесність та прозорість обрання нового глави держави.

Ю.ТИМОШЕНКО закликає Партію регіонів “проявити бодай мінімальну політичну відповідальність та забезпечити ухвалення надважливих антикризових законів, відклавши у бік всі конфронтаційні питання”.

У свою чергу прем’єр-міністр, йдеться у повідомленні, “заради зниження температури в сесійній залі” готова не наполягати на розгляді кадрових питань, відклавши їх до осені.

«Уряд сам на сам протистоїть викликам глибокої світової економічної кризи, відповідально робив, робить та робитиме все можливе, захищаючи Україну від її ударів, - зазначила Ю.ТИМОШЕНКО. – Виконуючи цю роботу, ми в праві розраховувати на підтримку Верховної Ради та представлених у ній політичних сил. Ми закликаємо Партію регіонів не самозасліплюватися політичною боротьбою, а бачити ще й країну, для захисту якої терміново потрібні антикризові закони».

Як повідомляв УНІАН, фракція БЮТ ініціювала проведення завтра о 16.00 позачергового засідання Верховної Ради України.

Робота ВР була заблокована два останні тижні депутатами Партії регіонів, які вимагають невідкладно прийняти закон про підвищення зарплати і прожиткового мінімуму.