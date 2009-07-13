Томенко назвав прізвища злісних прогульників у ВР

Заступник голови Верховної Ради Микола ТОМЕНКО вважає незадовільним ставлення деяких народних депутатів до відвідування пленарних засідань парламенту, оскільки 9 парламентаріїв не брали участі більш як у 60-ти поіменних реєстраціях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час брифінгу.

Зокрема, за словами М.ТОМЕНКА, 8 з 9 народних депутатів є членами фракції Партії регіонів – Рінат АХМЕТОВ, Ігор ГУМЕНЮК, Олександр ДАРДА, Сергій КИЙ, Олександр ЛЄЩИНСЬКИЙ, Володимир МАЛЬЦЕВ, Сергій МОМОТ, Антон ПРИГОДСЬКИЙ. А також це член фракції НУ-НС Давид ЖВАНІЯ.

При цьому, за словами М.ТОМЕНКА, лише у 18 народних депутатів немає жодного пропуску з неповажних причин.

М.ТОМЕНКО також виступив з критикою і щодо відвідувань засідань комітетів. Так, за його словами, 31 народний депутат не брав участі у жодному засіданні комітетів. «Ця інформація ще раз свідчить про невідповідну роль комітетів у законодавчому та організаційному процесі ухвалення рішень. Останнім часом фракції взяли на себе більше функцій законодавчої ініціативи, ніж комітети», - сказав він.

М.ТОМЕНКО виступає за те, аби депутати за таку незадовільну роботу несли адміністративну відповідальність. «Ця адміністративна відповідальність має полягати у вирахуванні коштів за прогули із заробітної плати», - сказав він.