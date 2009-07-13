Севастополю недодають мільйони за базування ЧФ РФ?

Голова Севастопольської міськдержадміністрації Сергій КУНІЦИН вважає, що сума коштів, які надходять місту як компенсація за перебування Чорноморського флоту РФ, має бути збільшена у три–чотири рази.

Про це він заявив на сьогоднішній апаратній нараді, повідомили УНІАН у прес-службі міськдержадміністрації.

«У постанові Кабінету міністрів прописано: у місто надходить 50% коштів, які платить Росія Україні за базування Чорноморського флоту в Севастополі. Цього року Кабмін виділив нам 100 млн. грн. Попереду – битва за бюджет наступного року. Завдання – добитися збільшення цієї суми до 370–400 млн. грн.», - сказав С.КУНІЦИН.

Аргументуючи свою позицію, він зазначив, що за останній рік зріс курс долара. «Думаю, буде справедливо, якщо все буде правильно перераховано. Тому що Росія платить валютою, а 100 млн. грн. за курсом 4,5 - це одне, а за курсом 7,5-8 - зовсім інше. Треба добиватися збільшення асигнувань, виконання постанови. І ці додаткові мільйони - вирішення соціальних проблем Севастополя», - підкреслив С.КУНІЦИН.