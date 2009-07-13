Ющенко підписав закон про погодинну оплату праці
15:20, 13 липня 2009Політика
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Мінімальну встановлюватиме ВР
Президент України Віктор ЮЩЕНКО підписав ухвалений Верховною Радою Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» (стосовно погодинної оплати праці).
Про це УНІАН повідомили в прес-службі глави держави.
Даний закон містить норми, що регулюють не лише місячний, але й погодинний рівень мінімальної оплати праці. Тобто роботодавець має оплачувати найману працю не нижче мінімального рівня за кожну відпрацьовану годину.
Конкретний розмір погодинної ставки має визначатися парламентом з урахуванням індексації рівня доходів на кожний наступний рік у законі про державний бюджет.
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