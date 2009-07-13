Ющенко вже готовий розпустити ВР, лишень би підстави були

Президент України Віктор ЮЩЕНКО готовий розпустити Верховну Раду, якщо для цього виникнуть юридичні підстави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА сьогодні на брифінгу.

«Президент готовий прийняти рішення щодо існування чинного парламенту за умови наявності передбачених законом підстав», - сказала вона.

І.ВАННИКОВА зазначила, що на думку глави держави, сьогодні парламент має опікуватися питанням створення ефективної парламентської коаліції, відсутність якої призвела до чергової парламентської блокади.

«Ключ до розв’язання парламентської кризи знаходиться в будівлі на вулиці Грушевського», - сказала вона. За словами І.ВАННИКОВОЇ, якщо порозуміння не буде знайдено і надалі, Президент буде розглядати рішення щодо розпуску парламенту.