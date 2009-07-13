Литвин не дочекається Ющенка в заблокованій Раді

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не збирається йти на спеціальне засідання парламенту і вважає відповідну ініціативу голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА некоректною.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказала прес-секретар Президента Ірина ВАННИКОВА на брифінгу для преси.

«Президент України вважає некоректною та нелогічною ініціативу Володимира ЛИТВИНА щодо проведення спеціального засідання парламенту за участі Президента України», - сказала І.ВАННИКОВА, додавши, що Президент не збирається йти у заблокований парламент і брати участь у розгортанні парламентської кризи.

За словами І.ВАННИКОВОЇ, В.ЮЩЕНКО неодноразово наголошував на необхідності відновлення діяльності Верховної Ради, тому він закликає як голову парламенту, так і народних депутатів не перекладати на Президента відповідальність за власні бездіяльність та безпорадність

Як повідомляв УНІАН, В.ЛИТВИН 10 липня надіслав листа Президенту В.ЮЩЕНКУ, прем’єр-міністру Юлії ТИМОШЕНКО та лідерам фракцій з пропозицію провести спеціальне засідання парламенту і дати оцінку останнім подіям у державі.

В.ЛИТВИН також попросив повідомити про свою позицію щодо такого засідання та участі в ньому, наголосивши, що «відсутність персональної реакції також буде красномовним свідченням позиції».