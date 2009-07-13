БЮТ дійшов компромісу з регіоналами

Перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН стверджує, що Партія регіонів пообіцяла не блокувати завтра роботу Верховної Ради.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ, нагадавши, що у вівторок, 14 липня, буде скликано позачергове засідання ВР.

«Протягом останніх днів, - зазначив А.КОЖЕМ’ЯКІН, - представники нашої фракції вели активні консультації з парламентською фракцією Партії регіонів. Ми дійшли компромісу, що парламент буде розблоковано, а розгляд контраверсійних питань, а саме: кадрових призначень в уряді та розгляд законопроекту ПР про прожитковий мінімум – ми відкладаємо”. За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, представники Партії регіонів пообіцяли, що блокування парламенту не буде.

На переконання депутата від БЮТ, «якщо Партія регіонів відмовиться від домовленостей і знову під різними приводами заблокує проведення позачергово засідання - це буде остаточним і кінцевим підтвердженням того, що лише на словах Партія регіонів турбується про державу і український народ».

«Найважчий період кризи Україна вже пройшла. На жаль, це відбувалось без будь-якої участі Партії регіонів. Хочеться вірити, що наші колеги не лише на словах, а й конкретними діями все таки долучаться до боротьби з кризою в Україні», - наголосив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

Він зазначив, що у порядку денному передбачається розглянути 3 питання: законопроект, який стосується рекапіталізації банків, зміни до держбюджету в частині виділення коштів на проведення Євро–2012 та законопроект про вибори Президента України.