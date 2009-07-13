У Кривому Розі накрили порностудію

Співробітниками СБУ спільно з працівниками МВС у Дніпропетровській області викрито і припинено функціонування порностудії, що тривалий час діяла у Кривому Розі та розповсюджувала свою продукцію через Інтернет.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області.

Під час проведення обшуків у квартирах, де були розташовані студії відеочату й офіс, вилучено 20 системних блоків ЕОМ, ноутбуки, що містять порнографічну продукцію, відеокамери.

29-річного організатора порностудії затримано.

Проти нього порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 301 Кримінального кодексу України (ввезення, виготовлення та розповсюдження порнографічних предметів).