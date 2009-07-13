Яценюк вимагає задіяти модернізовану систему "Рада"

Народний депутат, лідер «Фронту змін» Арсеній Яценюк вимагає увімкнути модернізовану систему «Рада», яка не дозволяє народному депутату голосувати за інших.

Про це він заявив сьогодні в інтерв’ю журналістам, повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту змін”.

“Чому БЮТ не проголосував за внесену ЯЦЕНЮКОМ постанову, яка зобов’язувала усіх народних депутатів голосувати виключно особисто і ввімкнути розроблену мною систему «Рада», яка не дає змоги влаштовувати парламентські перегони – «хто швидше натискає на кнопки?!», – наголосив він.

А.ЯЦЕНЮК нагадав, що нова система для голосування повністю підготовлена до роботи, але депутати чомусь відмовляються від її експлуатації.

«Сьогодні один народний депутат України встигає проголосувати як мінімум шістьма картками. Зі 150 депутатів БЮТ приходить, як правило, 30-40, і вони як раз встигають зробити так, що, за даними письмової реєстрації, їхні колеги-обранці нібито присутні в залі», – заявив лідер «Фронту змін».

Крім того, А.ЯЦЕНЮК вимагає від Верховної Ради надати інформацію щодо виконання розпорядження про порядок нарахування народним депутатам заробітної плати, яке він підписав, перебуваючи на посаді голови парламенту. Згідно з цим розпорядженням, депутати не отримують зарплату за пропущені пленарні засідання.

Також А.ЯЦЕНЮК повідомив, що він особисто, коли отримує заплату, перевіряє, чи не було нараховано йому ті дні, в які він пропускав засідання через роботу в округах.

За словами лідера «Фронту змін», він вважає сидіння у заблокованому нині парламенті даремною тратою часу. «Я їжджу до людей. Це моя робота як народного депутата, це мої безпосередні обов’язки. Не сидіти свиням хвости крутити у заблокованій Верховній Раді і, вибачте, клеїти там дурника – там клоунів вистачає, –- а поїхати до людей», – додав він.

Як нагадали у прес-службі, 25 січня 2008 року А.ЯЦЕНЮК, перебуваючи на посаді голови Верховної Ради, підписав розпорядження, яке передбачає нарахування зарплати народним депутатам лише на основі письмової реєстрації.

6 березня 2009 року А.ЯЦЕНЮК зареєстрував проект постанови про забезпечення функціонування модернізованого програмно-технічного комплексу-системи «Рада-3» (№ 4173).