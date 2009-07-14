Ющенко працевлаштував Єханурова

Указ з`явився на офіційному сайті

Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Юрія ЄХАНУРОВА першим заступником глави Секретаріату Президента України. Президент України Віктор ЮЩЕНКО призначив Юрія ЄХАНУРОВА першим заступником глави Секретаріату Президента України. Текст відповідного указу від 14 липня розміщено на офіційному сайті глави держави. Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України. 10 липня В.ЮЩЕНКО затвердив нову структуру Секретаріату Президента, створивши другу посаду першого заступника глави СП. Він займатиметься роботою служби з внутрішньополітичних питань і регіонального розвитку.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter