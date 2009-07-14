Ющенко працевлаштував Єханурова
09:10, 14 липня 2009Політика
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Указ з`явився на офіційному сайті
|Юрій Єхануров
Текст відповідного указу від 14 липня розміщено на офіційному сайті глави держави.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня Верховна Рада звільнила Ю.ЄХАНУРОВА з посади міністра оборони України.
10 липня В.ЮЩЕНКО затвердив нову структуру Секретаріату Президента, створивши другу посаду першого заступника глави СП. Він займатиметься роботою служби з внутрішньополітичних питань і регіонального розвитку.
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