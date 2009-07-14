Єхануров за зачиненими дверима представить наступника Гелетея

Сьогодні, 14 липня, об 11.00 перший заступник глави Секретаріату Президента України Юрій ЄХАНУРОВ представить особовому складу Управління державної охорони України нового начальника УДО.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Президента.

Відповідний указ буде опубліковано на офіційному сайті Президента України одразу після представлення, додали в прес-службі.

Акредитація ЗМІ не передбачена.

Як повідомлялося, за даними деяких ЗМІ, Президент Віктор ЮЩЕНКО прийняв рішення звільнити начальника Управління держохорони Валерія ГЕЛЕТЕЯ і призначити на цю посаду колишнього командира "Альфи" СБУ генерала Олександра БІРСАНА.

О.БІРСАН працював в УДО, керував "Альфою" СБУ і Головним управлінням "А" СБУ.