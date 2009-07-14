У Тимошенко сьогодні - справжнє свято, а у Зварича - ще ні

У Києві, в Міжнародному виставковому центрі, розпочалося урочисте зібрання з нагоди 10-річчя партії «Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина».

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи збори, лідер ВО «Батьківщина», прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зауважила, що сьогодні відбувається захід, який є справжнім святом для всіх членів партії. Вона повідомила, що на захід запрошені духовні лідери нашої країни, депутати, міністри.

Крім того, участь в урочистих зборах беруть 6 тисяч делегатів з усіх регіонів України.

Захід розпочався виконанням Духовного гімну України, який заспівали народна артистка України Ніна МАТВІЄНКО та хор.

Під час урочистих зборів не планується вручати квитки новим членам партії.

Раніше прогнозувалося, що партійний квиток на сьогоднішньому заході може отримати народний депутат Роман ЗВАРИЧ, який написав заяву про вихід із партії «Наша Україна» і увійшов до партії «Батьківщина».

Водночас кореспонденту УНІАН в БЮТ не підтвердили, що Р.ЗВАРИЧ сьогодні отримає партійний квиток.