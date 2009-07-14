У Януковича - сім п'ятниць на тиждень?

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє, що очолювана ним парламентська фракція сьогодні продовжить блокувати роботи парламенту, доки першим питанням Верховна рада не розгляне зміни до закону України "Про Державний бюджет України на 2009 рік" щодо підвищення прожиткового мінімуму та розміру мінімальної заробітної плати.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час робочої поїздки до Дніпропетровська.

«У нас немає іншого шляху. Однозначним пріоритетом для нас є питання життя людей, наших виборців», - пояснив позицію Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ.

Водночас він висловив думку, що запропоновані фракцією Блоку Юлії Тимошенко для розгляду на сьогоднішньому позачерговому засіданні ВР законопроекти щодо фінансування програми підготовки України до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року, а також щодо рефінансування банків, необхідно доопрацювати.

«Вважаю ці закони – щодо підготовки до Євро-2012 та щодо рефінансування банків - необхідно приймати у першому читанні. Але їх необхідно доопрацювати», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Разом із тим він критично висловився про стан виконання програми підготовки до Євро -2012, адже, за його словами, із 7 млрд. грн., передбачених на ці цілі у держбюджеті, освоєно лише 10% коштів.

Крім того, лідер Партії регіонів зазначив, що питання рефінансування банків необхідно розглядати лише за умови надання урядом всебічної інформації про умови та напрямки використання кредиту Міжнародного валютного фонду.

Говорячи про перспективи остаточного ухвалення запланованих на сьогодні у порядку денному роботи ВР змін до закону про вибори Президента, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що при ухвалені цього законопроекту повинні бути враховані зауваження і пропозиції усіх політичних сил, які планують брати участь у президентських перегонах.

Тим часом раніше прес-служба Партії регіонів розповсюдила заяву В.ЯНУКОВИЧА про готовність “регіоналів” підтримати заплановані сьогодні до розгляду у ВР законопроекти.

Зокрема, за словами В.ЯНУКОВИЧА, Партія регіонів готова підтримати в парламенті законопроекти, які стосуються Євро-2012. Також він визнав необхідність ухвалення рішень щодо рефінансування банків.

“І, безумовно, ми – за прийняття закону про вибори, але узгодженого, з урахуванням зауважень більшості фракцій Верховної Ради”, - додав В.ЯНУКОВИЧ.