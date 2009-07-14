БЮТ в Раді збирається впиратися до останнього

Якщо сьогодні не буде відкрито позачергове засідання Верховної Ради, то фракція БЮТ ініціюватиме проведення ще одного - в четвер, 16 липня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

За його совами, 150 підписів депутатів фракції БЮТ вже зібрані, і вони будуть передані до Апарату ВР.

А.КОЖЕМ’ЯКІН висловив здивування тим, що фракція Партії регіонів знову заблокувала роботу ВР.

Він зауважив, що вчора лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ запевнив, що фракція буде голосувати за закон, що стосується виборів Президента.

«Але після виступу представників Президента, що стосується того, що у глави держави залишається якась можливість все ж таки розпускати Верховну Раду, позиція помінялась», - сказав він.

За словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, фракція БЮТ залишає за собою право до 24 липня, яке начебто вважається останнім терміном можливого розпуску ВР, зібрати ще п’ять позачергових засідань.

«Якщо вони сьогодні нам не дадуть можливість відкрити за нашою ж ініціативою засідання, то ми завтра вже зареєструємо проект розпорядження і 150 підписів для проведення у четвер позачергового засідання», - сказав він.

Перший заступник лідера фракції БЮТ наголосив, що коаліція пішла на всі поступки і включила до порядку денного сьогоднішнього засідання ті питання, які не викликають суперечок. Зокрема, це законопроект щодо рекапіталізації банків, зміни до закону про вибори Президента та законопроекти, що стосуються Євро-2012.

Натомість, додав він, регіонали продовжують наполягати, аби розглядалися питання і щодо соціальних стандартів. При цьому, за словами А.КОЖЕМ’ЯКІНА, вони вимагають, аби було позитивне голосування.