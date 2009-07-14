Герман підозрює, що БЮТ і КПУ сфабрикували висновки ТСК щодо Інтера

Народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету з питань свободи слова та інформації Ганна ГЕРМАН заявляє, що БЮТ через Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування обставин смерті народного депутата IV скликання Ігоря Плужникова та заволодіння невідомими особами його акціями телекомпанії «Інтер» намагається чинити тиск на телеканал “Інтер”.

Про це йдеться у коментарі Г.ГЕРМАН, розміщеному на сайті Партії регіонів.

“Дуже тривожним є той факт, що Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради з питань розслідування обставин смерті І.Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю, акціями телекомпанії „Інтер” БЮТ намагається використати як механізм політичного тиску на найбільш рейтинговий в Україні телеканал”, - заявила Г.ГЕРМАН.

За її словами, “БЮТ і сама Юлія ТИМОШЕНКО своїми діями і висловлюваннями не раз доводили, що у них одна мета – повний контроль над „Інтером”, особливо перед президентськими виборами”.

На переконання Г.ГЕРМАН, члени БЮТ разом з комуністами фальсифікували висновки ТСК ВР.

“Те, як сьогодні члени БЮТ разом з комуністами поспіхом сфабрикували нібито висновки парламентської комісії, ще раз підтверджує: вони не зупиняться ні перед чим. БЮТ буде намагатися застосувати до „Інтера” рейдерську атаку”, - сказала вона.

Г.ГЕРМАН заявила, що як голова парламентського Комітету з питань свободи слова та інформації, буде “змушена звернутися до міжнародних правозахисних організацій із закликом допомогти захистити українські медіа від рейдерських атак влади, зберегти свободу слова в Україні і нагадати політикам найважливіші принципи та засади демократії”.

Як повідомляв УНІАН, ТСК ВР з розслідування обставин смерті І.Плужникова та заволодіння невідомими особами його власністю - акціями телекомпанії «Інтер» була створена 19 травня за наполяганням фракції БЮТ.

Сьогодні, 14 липня, повідомив голова ТСК, народний депутат від БЮТ Андрій ПОРТНОВ повідомив, що комісія підтвердила встановлений експертизою факт фальсифікації підписів І.Плужникова на документах про відчуження акцій телеканалу «Інтер».

Крім того, за його словами, під час засідання ТСК було підтверджено, що справа про банкрутство одного з найбільших акціонерів «Інтеру» - асоціації «Діловий світ» - сфальсифікована.

Довідка УНІАН. Колишній власник "Інтера" І.Плужников, який володів 71% акцій телеканалу, помер у червні 2005 року. Незабаром після цього його вдова продала 61% компанії нинішньому першому заступнику голови Служби безпеки України Валерію ХОРОШКОВСЬКОМУ.

Ініціатор створення Тимчасової слідчої комісії щодо "Інтера" депутат від БЮТ Володимир ПИЛИПЕНКО заявляв, що є дані про те, що передачу прав власності на телеканал здійснено незаконним шляхом.