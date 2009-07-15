Гелетей вважає, що постраждав через Балогу

Валерій ГЕЛЕТЕЙ вважає, що його звільнили з посади начальника Управління державної охорони через наближеність до колишнього глави Секретаріату Президента України Віктора БАЛОГИ.

Про це В.ГЕЛЕТЕЙ заявив у інтерв`ю газеті «КоммерсантЪ-Украина» (№ 117 від 15 липня 2009 року).

«Ні від Президента, ні від глави Секретаріату Віри УЛЬЯНЧЕНКО я не чув жодних зауважень щодо моєї роботи або роботи УДО. Очевидно, єдина причина – моя близькість до колишнього глави Секретаріату В.БАЛОГИ – вона дуже велика, на їхню думку», - сказав В.ГЕЛЕТЕЙ.

Кажучи про проблемні питання функціонування Управління державної охорони на сучасному етапі, В.ГЕЛЕТЕЙ зазначив, що необхідно збільшувати його повноваження управління і фінансування.

«Потрібно ввести відповідальність особи, яка охороняється, що сьогодні не передбачена. Зокрема, потрібно, щоб УДО могло заборонити особі, яка охороняється, перебувати в тому або іншому місці, якщо це представляє небезпеку для її життя. Ми, до речі, розробили і передали до Секретаріату Президента відповідний законопроект. Але я розумію, що в нинішніх реаліях немає шансів на його розгляд в парламенті», - сказав екс-керівник УДО.

В.ГЕЛЕТЕЙ також зазначив, що «не одержав від Президента жодного дострокового звання».

«Порядок одержання військових звань визначено законом, і він повністю дотримувався.

Я був призначений на посаду глави УДО, де до мене працювали люди у званні генерал-лейтенанта або генерал-полковника. І я одержав через рік чергові, а не позачергові звання. А що стосується звання генерала армії – це була качка», - пояснив В.ГЕЛЕТЕЙ, додавши, що йде у відпустку, після якої повідомить про своє наступне місце роботи.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом від 14 липня 2009 року призначив Олександра БІРСАНА начальником Управління державної охорони України.

О.БІРСАН призначений начальником Управління держохорони замість В.ГЕЛЕТЕЯ.