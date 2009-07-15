Дурдинець «із підпілля» виграв справу у суді

Апеляційний суд Києва скасував постанову про порушення кримінальної справи проти колишнього заступника голови СБУ Тиберія ДУРДИНЦЯ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив в інтерв’ю журналістам заступник голови СБУ Микола ГЕРАСИМЕНКО.

Водночас він зауважив, що кримінальна справа проти Т.ДУРДИНЦЯ на сьогодні не закрита.

«Я знаю одне, що він (Т.ДУРДИНЕЦЬ) звернувся до суду з тим, щоб суд скасував постанову про порушення кримінальної справи», - сказав М.ГЕРАСИМЕНКО.

За його даними, Апеляційний суд столиці скасував рішення Шевченківського районного суду щодо порушення кримінальної справи і направив цю справу на новий розгляд в той же Шевченківський суд Києва.

У даний час, за словами М.ГЕРАСИМЕНКА, слідчі дії стосовно Т.ДУРДИНЦЯ не проводяться.

Разом зі тим М.ГЕРАСИМЕНКО зауважив, що не знає, де зараз перебуває Т.ДУРДИНЕЦЬ.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура порушила проти Т.ДУРДИНЦЯ кримінальну справу за ст.382 Кримінального кодексу (невиконання судового рішення).

11 травня Печерський райсуд Києва дав дозвіл на арешт Т.ДУРДИНЦЯ у зв`язку з тим, що він не виконує рішення Окружного адмінсуду суду про визнання незаконним призначення його на посаду заступника голови СБУ.

19 травня Т.ДУРДИНЦЯ, відповідно до постанови Генеральної прокуратури та рішення Печерського райсуду Києва, було оголошено в міжнародний розшук.

4 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив Т.ДУРДИНЦЯ з посади заступника голови Служби безпеки України - начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ.